مراسل المنار: رشقات رشاشة ثقيلة يطلقها العدو الاسرائيلي بإتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 00:58

مراسل المنار: رشقات رشاشة ثقيلة يطلقها العدو الاسرائيلي بإتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان

منذ 8 mins 24 August، 2024
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