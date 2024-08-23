اعلام العدو: الجيش أبلغ أنه أُطلق أكثر من 100 صاروخ اليوم من لبنان باتجاه “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 21:54

اعلام العدو: الجيش أبلغ أنه أُطلق أكثر من 100 صاروخ اليوم من لبنان باتجاه “إسرائيل”

منذ 34 mins 23 August، 2024
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