اعلام العدو: أضرار جسيمة في كريات شمونة جراء سقوط عدة صواريخ قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 23:26

اعلام العدو: أضرار جسيمة في كريات شمونة جراء سقوط عدة صواريخ قبل قليل

منذ 23 mins 23 August، 2024
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