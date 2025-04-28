الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يتحدث الساعة 8:30 من مساء اليوم حول اولويات نهضة لبنان والانتخابات البلدية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 18:40

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يتحدث الساعة 8:30 من مساء اليوم حول اولويات نهضة لبنان والانتخابات البلدية

منذ 11 mins 28 April، 2025
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