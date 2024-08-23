المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباك ضارية في حي الزيتون وتحقق إصابات

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف جيش العدو الاسرائيلي المتوغل في قطاع غزة وشهد حي الزيتون في مدينة غزة اشتباكات عنيفة واعلنت المقاومة في بيانات متتالية عن تحقيق اصابات مؤكدة في صفوف جيش العدو وشوهدت مروحيات العدو تنقل الاصابات.

حيث أعلنت كتائب القسام ان مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة عزة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط طائرة “يسعور” لإخلائهم.

وأعلنت كتائب القسامانها استهدفت 4 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” وقذيفة “تاندوم” قرب مفترق أبو الدقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد مجاهدو القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق أبو سلطان في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأكدت كتائب القسام في بيان انه ظهر أمس.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

من جهتها أعلنت سرايا القدس ان مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأعلنت السرايا أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

من جهتها اعلنت كتائب المجاهدين عن دك مجاهديها خط إمداد قوات العدو الصهيوني في ما يسمى “محور نتساريم” بعدة صواريخ من نوع (107) وذلك بالاشتراك مع مجاهدي كتائب شهداء الأقصى.

المصدر: الاعلام العسكري