مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع من لبنان تجاه جبل ميرون صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 09:44

مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع من لبنان تجاه جبل ميرون صباح اليوم

منذ 17 mins 23 August، 2024
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