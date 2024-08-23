20 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الجمعة، لاقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار، وألقوا عددا من العبوات المتفجرة صوب آليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة من حاجز الطور.

تزامن ذلك مع اندلاع مواجهات عنيفة في أحياء نابلس وتحديدا في بلدتها القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

وافاد مسعفون بالهلال الأحمر بإصابة شاب (17 عاما) برصاص الاحتلال في القدم خلال اقتحام المدينة.

⬅️شاهد ..آليات الاحتلال تنسحب تجاه المنطقة الشرقية بنابلس بالضفة الغربية المحتلة. pic.twitter.com/HD5qRkhPHb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 23, 2024

ودهمت قوات الاحتلال مناطق الساحة، وخلة العامود، وراس العين، والضاحية، وطلعة حبس الدم، وكروم عاشور، وعدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة.

وسمع صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة دوي انفجارات واطلاق قنابل دخانية، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية.

ودهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل، إحداها لعائلة شعبان، وحطمت محتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها بلدة العيساوية بالقدس المحتلة فجر اليوم.

#متابعة| قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحامها بلدة العيساوية بالقدس المحتلة فجر اليوم pic.twitter.com/VPn7QemOMI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 23, 2024

⬅️ شاهد .. اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال أثناء انسحابه من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/bAyKfIAyrH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 23, 2024

مركز معطى يوثق 20 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

في ذات السياق ،قال مركز معلومات فلسطين (معطى)، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، نفذت 20 عملاً مقاوماً، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن إصابة جندي في جيش الاحتلال إسرائيلي.

وبين المركز ان” أعمال المقاومة التي نفذتها شملت 7 عمليات إطلاق نار واشتباكات، و7 مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن مختلفة بالضفة الغربية، وتفجير 6 عبوات ناسفة”.

وتواصل كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية عملياتها ضمن معركة “طوفان الأقصى”، إذ تمكنت، امس الخميس، من إعطاب آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة طولكرم.

وقال المركز إنه وثق اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة في كفر عقب بالقدس المحتلة، ومخيم بلاطة في نابلس، ومخيم الدهيشة ومدينة بيت لحم، والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي خلال اشتباكات مسلحة، وتفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية أثناء اقتحام مدينة ومخيم طولكرم.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وفجر مقاومون عبوات ناسفة قرب مستوطنة بيت ايل في رام الله.

دعوات للنفير والمشاركة الواسعة في مسيرات الجمعة نصرةً للأقصى وغزة

وانطلقت دعوات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة للنفير العام والمشاركة الواسعة في مسيرات اليوم الجمعة، نصرةً للمسجد الأقصى المبارك وقطاع غزة.

ودعت الناشطة السياسية انتصار العواودة، إلى المشاركة الواسعة في المسيرات الجماهيرية، التي ستنطلق اليوم الجمعة، من كافة مساجد الضفة الغربية نصرةً للمسجد الأقصى وقطاع غزة.

وقالت العواودة إن المسجد الأقصى يظل القلب النابض لكل مسلم ويقدم في سبيله الغالي والنفيس، ولأجله انطلق طوفان السابع من أكتوبر، ولأجله ضحت غزة بدمائها وتعرضت لأبشع إبادة جماعية في التاريخ المعاصر.

بدورها، استنفرت الكتلة الإسلاميّة في جامعات ومعاهد الضفة الغربية طلبتها وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للاحتشاد والمشاركة في فعاليات نصرة شعبنا الصامد في قطاع غزة وإسناد المرابطين في القدس والأقصى.

ودعت الكتلة الإسلامية للمشاركة بفعاليات يوم غد، مع مرور 55 عامًا على إحراق الأقصى، مؤكدة أنه لن يُخمَدَ الحريقُ إلا باقتلاع الاحتلال.

وفي السياق، انطلقت دعوات جماهيرية لإعلان النفير والتظاهر في كل مدن العالم، وفي مقدمتها كل مدن ومناطق الضفة والقدس والداخل المحتل، ؛ إسنادًا لغزة ونصرة للمسجد الأقصى بذكرى إحراقه.

وأكدت الدعوات أنه وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لحريق الأقصى، ليكن يوم الجمعة -الثالث والعشرين من آب موعدًا لنصرة شعبنا في قطاع غزة والدفاع عن المسجد المبارك.

وكانت حركة حماس دعت إلى الحشد والنفير العام يوم الجمعة، نصرة لأهالي غزة والقدس، في ظل حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 10 أشهر.

المصدر: مواقع