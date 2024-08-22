الإعلام الفلسطيني: جيش الإحتلال ينسحب من مدينة طولكرم بشكل كامل بعد عدوان وحصار داما 14 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 15:26

الإعلام الفلسطيني: جيش الإحتلال ينسحب من مدينة طولكرم بشكل كامل بعد عدوان وحصار داما 14 ساعة

منذ 32 mins 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة