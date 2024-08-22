خاص | إرتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات في لبنان.. ماذا في الدلالات والاسباب؟

أصدرت جمعية المستهلك- لبنان بيانًا قبل ايام حول مؤشر أسعار الفصل الثاني 2024، وأشارت إلى أنّه “منذ سنة تقريبا استقر سعر صرف الدولار نحو 89 الف ليرة لكن اسعار السلع والخدمات الأساسية لا زالت ترتفع وبمعدل 8.3%, بالنسبة للفصل الأول من العام 2024.

تم اختيار 140 سلعة من مختلف الانواع وكانت النتائج كالتالي:

بالنسبة لصنف الخضار فعدد السلع التي تم اختيارها للحصول على نتيجة المؤشر هو 15، ولقد شهد ارتفاع بنسبة 14.6%، أما الفواكه فعدد السلع التي تم اخيتارها 12 والارتفاع كان 5%، في حين شهدت اللحوم بأنواعها ارتفاعًا بنسبة 6.6%.

أمّا الالبان والاجبان فلقد انخفضت بنسبة 8%، في حين شهد صنف المواد المنزلية والشخصية إرتفاعًا بنسبة 20.5%، والمعلبات والزيوت والحبوب ارتفعت 6.2 %. كما ارتفعت أصناف الخبز 7.2%، والمحروقات 0.8%، أما سلع المواصلات ارتفعت بنسبة 30.4 %.

فما دلالة هذه الارقام ؟

في إتصال للدكتور زهير برو ضمن النشرة الاقتصادية على قناة المنار أن ارتفاع السلع الغذائية بالربع الثاني من العام 2024 لا يمكن أن يكون متعلقاً بموضوع السياح والمغتربين لان حركة السياح بدأت في شهر تموز وهذه الارتفاعات بدأت قبل الموسو السياحي.

وقال برو إن “هذا دليل على أن استمرار الوضع الاقتصادي السيء في البلاد الذي يتمثل بالاحتكارات وعدم الانتاجية مما يعزز نسبة زيادة الاستهلاك والاستيراد”، وأكد على أهمية تغيير بنية الاقتصاد لمعالجة هذه النتائج.

المصدر: المنار