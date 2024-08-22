زلزال بقوة 5.5 درجات يهزعدة مناطق في شينغيانغ بالصين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 03:08

زلزال بقوة 5.5 درجات يهزعدة مناطق في شينغيانغ بالصين

منذ 14 mins 22 August، 2024
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