الدفاع المدني بغزة: انتشال شهداء جثامين متفحمة وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة حمودة بالقرب من مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 03:08

الدفاع المدني بغزة: انتشال شهداء جثامين متفحمة وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة حمودة بالقرب من مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا شمال غزة

منذ 52 mins 22 August، 2024
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