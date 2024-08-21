عائلة الشهيد محمد علي قدوح تتقدم بالشكر من الوزير الحلبي

تقدّمت عائلة الشهيد محمد علي حسن قدوح من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي “بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لاستنكاره الاعتداءات الصهيونية على وطننا العزيز لبنان وبالأخص عدوانه الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد ابننا الغالي الطالب محمد علي حسن قدوح الذي ارتقى شهيد على طريق القدس في بلدة حولا”.

وأكد بيان العائلة أن”بعد التقدير لصاحب المعالي على مواقفه وتعازيه تؤكد العائلة بأن الدفاع عن الأوطان لا يكون إلا ببذل الأثمان، فبالوقت الذي كان ابننا يطمح لبناء مستقبل علمي زاهر فقد وفق ليفوز بوسام الشهادة دفاعاً عن وطننا لبنان وفلسطين والأمة، إن العائلة تعدكم يا معالي الوزير بأنها ستبقى عائلة العلم والتقدم والرقي والشهادة”.

واضاف البيان:”تعاهد قائدها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله -حفظه الله- بأن عطاءها مستمر في مقاومة الاحتلال الصهيوني وهي جاهزة لتقديم الشهيد تلو الشهيد حتى إنجاز النصر التام في الدفاع عن لبنان ووقف الحرب الإجرامية الصهيونية على أهلنا الأعزاء في غزة الأبية”.

المصدر: بريد الموقع