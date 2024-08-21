البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 22:18
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المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن
منذ 6 mins
21 August، 2024
عاجل
البيت الأبيض
نتنياهو
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