وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع راح  ‫ضحيتها 50 شهيدا و124 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 13:30

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع راح  ‫ضحيتها 50 شهيدا و124 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 24 mins 21 August، 2024
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