قناة 12 العبرية: انفجار عدد من الطائرات بدون طيار شمال الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 21:22

قناة 12 العبرية: انفجار عدد من الطائرات بدون طيار شمال الجولان

منذ 1 ساعة 20 August، 2024
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