سرايا القدس- الضفة الغربية: منذ فجر اليوم دمرنا وأعطبنا عدداً من آليات الاحتلال في طوباس وخضنا اشتباكات مسلحة في عدد من المناطق ما أدى لإصابة عدد من الجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 17:58

سرايا القدس- الضفة الغربية: منذ فجر اليوم دمرنا وأعطبنا عدداً من آليات الاحتلال في طوباس وخضنا اشتباكات مسلحة في عدد من المناطق ما أدى لإصابة عدد من الجنود

منذ 31 mins 20 August، 2024
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