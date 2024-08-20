مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى الى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 16:08
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى الى تدميرها
منذ 7 mins
20 August، 2024
عاجل
موقع جل العلام
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