مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى الى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 16:08

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى الى تدميرها

منذ 7 mins 20 August، 2024
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