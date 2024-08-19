كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” وناقلة جند “نمر” وجرافة عسكرية “D9” بقذيفتي “تاندوم” في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 18:06

كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” وناقلة جند “نمر” وجرافة عسكرية “D9” بقذيفتي “تاندوم” في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 58 mins 19 August، 2024
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