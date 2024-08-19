كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” وناقلة جند “نمر” وجرافة عسكرية “D9” بقذيفتي “تاندوم” في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 18:06
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المقاومة الإسلامية: الهجوم على قاعدة سنط جين استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة
قاعدة سنط جين تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 16.5 كلم وهي تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو
المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة زرعيت وانتشار جنود في محيطها بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ما أدى لتدمير جزء منها
كتائب القسام تعلن بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء الأحد في تل أبيب
حركة حماس: لقد تعاملنا بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء وكل المقترحات للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان وتبادل الأسرى
حماس: بعد جولة المباحثات الأخيرة تأكدنا بأن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل والشروط لإفشال الجهود وإطالة أمد الحرب
القناة 13 الصهيونية: طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو أن الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” وناقلة جند “نمر” وجرافة عسكرية “D9” بقذيفتي “تاندوم” في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح
منذ 58 mins
19 August، 2024
عاجل
كتائب القسام
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