الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة واحتمال الرذاذ شمالا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ، و ضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل ، وأعلى من معدلاتها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32 وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ، وضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ،ووبقاء الشعور بالحر بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 26 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 27 درجة، في الداخل من 20 إلى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم /س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام