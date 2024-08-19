الوزير حمية عرض والنائب الياس جراده آخر المستجدات وشؤونا إنمائية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 16:36

الوزير حمية عرض والنائب الياس جراده آخر المستجدات وشؤونا إنمائية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا

منذ 1 ساعة 19 August، 2024
حمية
لبنان

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة النائب الياس جراده ، حيث استعرض معه اخر المستجدات والتطورات الحاصلة  ، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات في قضاءي مرجعيون وحاصبيا ، ولاسيما في ظل الظروف الحالية  في منطقة الجنوب .
واكد حمية خلال الاجتماع  أن ” ما يتعرض له الجنوب اللبناني اليوم من اعتداءات من قبل الإحتلال الإسرائيلي يستلزم وضع كافة الإمكانات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية في خدمة تعزيز صمود الأهالي هناك ، والتي من بينها بالتأكيد ما تُعنى به وزارة الاشغال العامة والنقل فيما خص صيانة الطرقات ، ولاسيما في المناطق التي تسمح الظروف الراهنة ببدء الأعمال فيها “”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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