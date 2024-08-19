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August 19 2024 - 13:34

صادرات الشاي الإيرانية تصل إلى 12 ألف طن سنويا

منذ 42 mins 19 August، 2024
Tea Iran1
اقتصاد - صفحات منوعة

صرح رئيس منظمة الشاي الإيرانية حبيب جهانساز أن إيران تصدر ما يقرب من 12 ألف طن من الشاي سنويًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار جهانساز خلال زيارته لمصانع الشاي في مدينة فومن بمحافظة غيلان شمال إيران إلى أن باب صادرات الشاي قد فتح وأن مصانع الشاي في محافظة غيلان بدأت في التصدير.

وفي إشارة إلى صادرات الشاي الإيرانية إلى 23 دولة حول العالم، بما في ذلك الدول المجاورة والدول الأوروبية، أضاف أن إيران صدرت 15 ألف طن من الشاي العام الماضي.

وفي حديثه عن النقد الأجنبي المكتسب من صادرات الشاي الإيرانية، أكد أن تصدير الشاي الإيراني إلى وجهات مرغوبة في الدول المجاورة وأوروبا يجلب 20 مليون دولار سنويًا.

يبدأ موسم حصاد الشاي في إيران في الأراضي الزراعية في المحافظتين الشماليتين هما غيلان ومازندران في أوائل ايار/مايو.

ويقوم أكثر من 55 ألف أسرة بزراعة الشاي على مساحة تزيد عن 28 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المحافظتين، وهو ما يمثل 90% من إجمالي إنتاج الشاي في البلاد.

المصدر: وكالة مهر

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