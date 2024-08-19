فشل دواء رئيسي في مكافحة فيروس جدري القردة الجديد

كشفت دراسة جديدة أن الدواء الرئيسي لم يكن فعالا ضد السلالة الجديدة والخطيرة من فيروس جدري القردة (mpox) الذي ينتشر بسرعة في إفريقيا.الدواء المعروف باسم “تيكوفيريمات” كان فعالا في التعامل مع تفشي جدري القردة في الفترة 2022-2023، لكنه لم يُظهر فعالية في تقليل مدة الأعراض الجلدية بين الأطفال والبالغين المصابين بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

النوع الجديد المعروف بـ “Clade I” يُعتبر أكثر خطورة من النوع “Clade II” الذي تسبب في التفشي العالمي السابق، ويرتبط بأمراض أشد ونسبة وفيات أعلى، خاصة بين الأطفال.

ونقلت مجلة “بوليتيكو” خيبة أمل جان مارازو، مديرة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من هذه النتائج، مؤكدة أن هذه الدراسة توفر معلومات أساسية وتؤكد الحاجة إلى البحث عن علاجات بديلة لهذا المرض.

وأشارت الدراسة التي دعمتها المعاهد الوطنية للصحة (NIH) إلى أن معدل الوفيات بين المرضى الذين تلقوا العلاج في المستشفى كان 1.7%، وهو أقل من المعدل العام للوفيات في الكونغو الديمقراطية الذي يبلغ 3.6%.

ورغم أن الشركة المصنعة “SIGA” أشارت إلى وجود تحسن ملحوظ بين المرضى الذين تلقوا العلاج في مراحل مبكرة، إلا أن البيانات لم تكن ذات دلالة إحصائية. وقد أثر هذا على سعر سهم الشركة الذي انخفض بنسبة 40% قبل أن يستعيد نصف قيمته تقريبا.

المصدر: مونت كارلو