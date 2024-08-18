حماس: المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 21:46

حماس: المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة

منذ 48 mins 18 August، 2024
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