شهيدان بقصف الاحتلال محيط مدينة حمد السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 16:08

شهيدان بقصف الاحتلال محيط مدينة حمد السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 15 mins 17 August، 2024
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