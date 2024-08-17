الجبهة الثانية| فيديو “عماد 4” يتصدر المواقع العبرية وعين الإعلام الأميركي على مفاوضات غزة

في إطار السباق المستمر بين الهدنة في غزة والتصعيد في المنطقة كما كان عنوان حلقة الأسبوع الماضي، برز في الساعات الأخيرة خبران أو عنوانان رئيسيان في الإعلام الناطق باللغة الإنكليزية إن كانت أميركية أو بريطانية أو إسرائيلية.

وهما: فيديو الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ومفاوصات هدنة غزة في الدوحة

محرراللغة الإنكليزية في موقع المنار الإلكتروني محمد سلامي

نبدأ مع صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية والتي عنونت بأن حزب الله يهدد الكيان الإسرائيلي يفيديو يعرض لشبكة أنفاق ضخمة تحت الأرض. وعرضت الصحيفة لكل أبعاد الفيديو المتعلقة بالمساحة الموجودة والاليات المستخدمة في التحرك داخلها كما والصواريخ التي عُرضت.

ننتقل الى صحيفة يديعوت أحرونوت التي وبعد وقت وجيز من عرض الفيديو أبرزته على صفحتها الأولى مع كل تفاصيله ومعانيه وفي المقابل تحدّث الإعلام الأميركي عن تطورات المفاوضات في الدوحة الهادفة الى التوصل ال هدنة غزة.

صحيفة نيويورك تايمز دعت وبشكل واضح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الى تلقف مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن ووقف إطلاق النار في غزة.

صحيفة الواشنطن بوست سلطت الضوء على مفاوضات الدوحة التي تترافق مع تخطي أعداد الشهداء في غزة بسبب الحرب الصهيونية عتبة ال 40 ألفاً. وتحدثت عن دقة وصحة هذه الأرقام

من جهتها، وكالة رويترز أضاءت في عنوانها علة مفاوضات الدوحة وربطت بينها وبين المذبجة المستمرة في غزة وتخطي أعداد الشهداء ال 40 ألفاً

موقع أكسيوس أشار الى تقدم معين في المفاوضات وتقليص للفجوات إلا أن نتائج ذلك كانت سيئة.

موقع بي بي سي البريطاني استشرفت المخاطر الكبيرة التي تتهدد الهدنة كما حصل فعلا

المصدر: موقع المنار