مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مستعمرة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 17:14

مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مستعمرة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها

منذ 39 mins 14 August، 2024
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