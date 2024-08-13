زعيم حزب “فرنسا الأبية” يهاجم نتنياهو: همجيته لا تتوقف

هاجم النائب الفرنسي السابق وزعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعماء فرنسا وألمانيا على خلفية مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، السبت، وأسفرت عن أكثر من 100 شهيد معظمهم من الأطفال.

ونشر ميلانشون تغريدة شديدة اللهجة على “إكس”، هاجم فيها جميع”الأطراف التي تتحمل مسؤولية ما حدث في مدرسة التابعين”. وحمل ميلانشون فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مسؤولية المجزرة، وقال: “ستبقى مذبحة الليلة الماضية في غزة وصمة عار في تاريخ القوى التي سمحت بحدوثها، مثل ماكرون وشولتز وبايدن وأحزابهم ووسائل الإعلام التي تدعمهم”.

وأكد ميلانشون أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة “يمتلكون الوسائل لوقف الحرب فورًا، لكنهم بدلاً من ذلك يساعدون نتنياهو على مواصلتها”.

ولطالما عُرِف الحزب ورئيسه بمواقفه الداعمة لغزة والمعارضة للحركة الصهيونية، حيث وصف غزة بأنها “غرنيكا” القرن الحادي والعشرين.

وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كان ميلانشون من أبرز المطالبين بوقف إطلاق النار، وقد أثار امتناعه عن إدانة حماس جدلاً واسعاً في فرنسا وسط حملة التعاطف في البداية مع “إسرائيل”، حيث اعتبر أن الهجوم المسلح الذي قادته حماس يأتي في سياق مقاومة سياسة الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكان قد نشر في وقت سابق على “إكس” قوله: “كل أعمال العنف في إسرائيل تثبت أن العنف لا ينتج سوى إعادة إنتاج نفسه”.

وفجر السبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا مجزرة مروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات بجراح مختلفة جراء استهداف مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأثارت المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق النازحين موجة من الإدانات على الصعيدين العربي والدولي. وشهدت العديد من المدن العربية والأوروبية مظاهرات حاشدة تنديدا بالجريمة الإسرائيلية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة إلى حوالي 40 ألف شهيد، وأكثر من 91 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: مواقع