كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة أرضية برميلية في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 13 2024 - 16:06

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة أرضية برميلية في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة