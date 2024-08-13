مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدتي زبقين وطيرحرفا بالقذائف الانشطارية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 16:06

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدتي زبقين وطيرحرفا بالقذائف الانشطارية

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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