‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت انتشاراً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية ‏وأصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 13 2024 - 16:06

‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت انتشاراً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية ‏وأصابته إصابةً مباشرة

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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