مراسل المنار: شهيدان في قصف صهيوني استهدفهما في شارع ابو سرور في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 14:50

مراسل المنار: شهيدان في قصف صهيوني استهدفهما في شارع ابو سرور في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس

منذ 2 ساعة 12 August، 2024
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