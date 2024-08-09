مراسل المنار : العدو أطلق قذائف ضوئية بإتجاه بلدة كفركلا وادت الى اشتعال حريق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 17:28
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الجهاد الإسلامي: التعذيب الذي يمارسه العدو بحق الأسرى والمعتقلين جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية
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الحرس الثوري الإيراني يعلن ضم عدد كبير من صواريخ كروز الجديدة المضادة للمدمرات الى بحريته
مراسل المنار : العدو أطلق قذائف ضوئية بإتجاه بلدة كفركلا وادت الى اشتعال حريق
منذ 2 ساعة
9 August، 2024
عاجل
بلدة كفركلا
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