بنغلادش: الرئيس يحل البرلمان

حل رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين البرلمان الثلاثاء تلبية لطلب قادة احتجاجات الطلاب التي أطاحت برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس البنغالي شيبل زمان “الرئيس حل البرلمان”.

من جهتها، أعلنت رابطة الشرطة الرئيسية في بنغلاديش أن “أعضاءها سيضربون عن العمل حتى يتم تأمين كل فرد من عناصر الشرطة”.

وأعلن قائد الجيش البنغلادشي وقر الزمان الاثنين، عن استقالة الشيخة حسينة ومغادرتها العاصمة دكا إلى وجهة غير معلومة على متن مروحية.

على إثر ذلك، قرر رئيس بنغلادش الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء والمعتقلين خلال التظاهرات، وأمر بـ”تشكيل حكومة انتقالية فورا”.

وطالب المتظاهرون بتولي محمد يونس على قيادة البلاد بعد رحيل حسينة، فيما أعلن الجيش رفع حظر التجول الذي فرضه لاحتواء الاحتجاجات، اعتبارا من فجر اليوم الثلاثاء.

المصدر: روسيا اليوم