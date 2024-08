بنغلادش.. الشيخة حسينة تعلن استقالتها وتغادر دكّا على متن مروحية

أعلن قائد الجيش في بنغلادش وقر الزمان استقالة الشيخة حسينة من رئاسة الوزراء، ومغادرتها العاصمة دكا على متن مروحية.

وناشد وقر الزمان في كلمة له على التلفزيون الحكومي، المواطنين أن يثقوا بالجيش وأن يوقفوا أعمال العنف، مؤكدا على أن المحادثات جارية لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.

Sheikh Hasina resigns as Prime Minister of #Bangladesh

She has left Dhaka in a military helicopter after thousands broke into her residence in Dhaka. Reports claim Hasina is headed to Bengal, India!

Hasina is likely to tender her official resignation amid the… pic.twitter.com/T3pA9UCpT5

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 5, 2024