بنغلادش.. الشيخة حسينة تعلن استقالتها وتغادر دكّا على متن مروحية

أعلن قائد الجيش في بنغلادش وقر الزمان استقالة الشيخة حسينة من رئاسة الوزراء، ومغادرتها العاصمة دكا على متن مروحية.

وناشد وقر الزمان في كلمة له على التلفزيون الحكومي، المواطنين أن يثقوا بالجيش وأن يوقفوا أعمال العنف، مؤكدا على أن المحادثات جارية لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.

#BREAKING Sheikh Hasina resigns as Prime Minister of #Bangladesh She has left Dhaka in a military helicopter after thousands broke into her residence in Dhaka. Reports claim Hasina is headed to Bengal, India! Hasina is likely to tender her official resignation amid the… pic.twitter.com/T3pA9UCpT5 — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 5, 2024

ووعد قائد الجيش بإعادة السلام إلى البلاد، وإجراء تحقيق في كل عمليات القتل التي حدثت على مدى الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك داع لفرض حظر التجوال أو أي إجراءات طوارئ في البلاد.

وقال إن “ممثلون عن الأحزاب السياسية الرئيسية كانوا حاضرين في المناقشات مع الجيش”، مضيفاً “امنحونا بعض الوقت وسنجد حلا.. أدعو الطلاب للهدوء والعودة إلى منازلهم”.

وكان نشطاء طلابيون قد دعوا إلى تنظيم مسيرة إلى العاصمة دكا، في تحد لحظر التجوال على مستوى البلاد الذي أعلنته الحكومة أمس الأحد للضغط على حسينة للاستقالة، بعد يوم من الاشتباكات الدامية في جميع أنحاء البلاد والتي أسفرت عن مقتل 300 شخص.

#Bangladesh: Full video of protestors storming PM’s palace in Dhaka. Protestors can be seen inside the office of Sheikh Hasina.pic.twitter.com/I0F0vPJYpY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 5, 2024

ويعود سبب الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش إلى استئناف عمل نظام الحصص للقبول في الخدمة المدنية، مما يعقد قدرة عدد كبير من خريجي الجامعات على الحصول على وظيفة.

ووفقا لنظام الحصص، يتمتع الأشخاص من عائلات المشاركين في حرب عام 1971 من أجل استقلال بنغلاديش عن باكستان وممثلو الأقليات القومية والدينية وكذلك المناطق ذات التمثيل غير الكافي في الخدمة المدنية والمعاقون، بميزة عندما دخول العمل الحكومي.

المصدر: روسيا اليوم