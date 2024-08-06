الشهيد المجاهد علي مصطفى شمس الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 15:50

الشهيد المجاهد علي مصطفى شمس الدين

منذ 13 mins 6 August، 2024
علي مصطفى شمس الدين
شهداء على طريق القدس

علي مصطفى شمس الدين 1

المصدر: موقع المنار

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