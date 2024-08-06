غزة | شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

إستشهد وأصيب عدد من المواطنين وجرى انتشال آخرون من تحت الأنقاض، إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفاد مسعفون بنقل شهيد واصابة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة تزامناً مع إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، نقل مسعفون أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في شارع الأبراج بمنطقة تل الهوا، جنوب مدينة غزة، إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

المصدر: وكالات