عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 06 آب/أغسطس 2024

العناوين

الأخبار:

– تأخّرَ أو تعجّل… العقاب آتٍ فلا تغترّ!

‫- ردّ محور المقاومة: انتقام وعقاب… وضغط لوقف الحرب على غزة

– ‫الأوزاعي «مسقط قلب» السيد محسن: من هنا ستسمعون عنا كثيرًا

– الكرة اللبنانية.. ‫الرئيس الجديد زين خليفة لـ«الأخبار»: العهد عزيز جدًا ونرفض زواله

البناء:

– اكتمال الاستعدادات الأميركية لحماية الكيان وتأمين بقاء احتلال سورية والعراق

– مساعٍ عربية لتسويق حل سياسيّ لحماية الكيان وتخفيض الرد والمطالب الفلسطينية

– إيران تعلن اكتمال الجهوزيّة للرد… وإصابات أميركيّة في العراق بقصف للمقاومة

– الخارجية الإيرانية: لا يحق لأحد منعنا ن الرد

– حماس تطالب المجتمع الدولي بموق فواضح من اختطاف الاحتلال جثامين الشهداء

اللواء:

– الحرب تضغط على الصدور.. وتحرُّك دبلوماسي لتحييد المؤسسات الحيوية

– نصر الله يحدِّد اليوم مسار المواجهة.. والتربية تردُّ على وصف الراعي الامتحانات «بالمهزلة»

– إفراج أميركي عن أسلحة هجومية لـ”إسرائيل”.. وغزل مع إيران لخفض الرد

– رئيسة وزراء بنغلادش تهرب إلى الهند

– يوم أسود للبورصات العالمية

الديار:

– الصهيونية تبني «إسرائيل العظمى» بدعم أميركي ــ بريطاني ــ ألماني… وشويغو في طهران

– قائد الحرس الثوري يؤكد الردّ سيكون قاسيًا وسيجعل الصهاينة يندمون

– المقاومة تملك 260 ألف صاروخ ومقذوف جوي… وتستطيع قصف 3 آلاف صاروخ في اليوم

– جهود دبلوماسية للجم التصعيد بعد الرد: منع الحرب الشاملة؟!

– تعهد أميركي باستئناف الحرب إن تعثر التبادل

الجمهورية:

– بوحبيب لكبح جماح “إسرائيل” ومنعها من جر المنطقة إلى حرب شاملة

النهار:

– العدّ العكسي إلى نهايته ودولٌ تفعّل خطط الإجلاء

– فوضى في الأسواق المالية العالمية ومخاوف من اضطرابات في الشرق الأوسط

– إلى أين نتجه: تفاهم مقيد للحروب أم حرب مفتوحة؟

– ماذا كان ألآن عون ليقول لو اختار أن يتكلم ويفصح؟

الاسرار

البناء:

– خفايا:

قال مصدر دبلوماسي رفيع إن زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى طهران جاءت على خلفية التقارير التي كانت بحوزة موسكو عن خطط للتصعيد الكبير في المنطقة تم إقرارها خلال زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وكشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقام ببحثها مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقد سبقت الاغتيالات “الإسرائيلية” في بيروت وطهران وحادثة تفجير مجدل شمس. ولم يستبعد المصدر أن يبحث شويغو اهتمام موسكو بالتنسيق مع طهران لمواجهة الاحتمالات المقبلة بما فيها تلبية طلب إيران الحصول على طائرات حديثة ووسائط حديثة للدفاع الجويّ.

– كواليس:

قال مسؤول فلسطيني بارز معنيّ بملف التفاوض إن كل ما يجري تداوله عن مساعٍ تفاوضيّة متسارعة لا يستند إلى أي وقائع جدّية في اقتراب الموقف “الإسرائيلي” من طلبات المقاومة بل بالضغط على المقاومة التي تمّ اغتيال أبرز قادتها لتقدّم هي التنازلات، تحت شعار تجنيب المنطقة جولة تصعيد وتوظيف الطرف الفلسطيني في الطلب إلى إيران وحزب الله لتخفيض سقوف الردود تحت العنوان ذاته، بما يعني أن الوساطات تهدف لمنح بنيامين نتنياهو ربحًا كاملًا بعد منحه الضوء الأخضر للاغتيالات بذريعة الدفاع عن النفس ومطالبة المعتدى عليهم بالتنازل تحت شعار ضبط النفس ومنع التصعيد.

اللواء:

همس:

أدى الأولمبياد في باريس إلى انتعاش ملحوظ في سعر صرف اليورو، خلافًا لوضع العملات العالمية الأخرى..

– غمز:

انتقد سفير دولة عربية بعيدة، الأداء الحاصل، في أكثر من ملف، بما في ذلك ما يجري على جبهات الحرب..

– لغز:

بعض السفراء يسعى لتسقُّط معلومات، تبدو شحيحة في هذه المرحلة، حول مسار الضربات والمواجهات وحدود استمرارها بمعزل عن التوقيت!

النهار:

– علق خبير سياسي على كلام الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعًا طارئًا يوم الأربعاء بناءً على طلب طهران لمناقشة مقتل هنية والرد الإيراني. وقال “لا يعني ذلك أن الرد مؤجل حكمًا الى ما بعد الأربعاء”.

– أعدت شركات كثيرة خطة طوارئ للعاملين فيها من دون إمكان توقع التطورات الممكنة رغم اتصالات يجريها الإداريون بمسؤولين سياسيين وأمنيين للوقوف على آرائهم.

– عُلم أن مرجعًا سياسيًا بات على وشك لقاء أمين عام حزب بارز بعد قطيعة طويلة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

– يتخوف لبنانيون يتركون منازلهم خوفًا من وقوع حرب بين “إسرائيل” وحزب الله، من تعرض أملاكهم للسرقات خصوصًا في ظل تزايد أعداد النازحين السوريين الذين هربوا من القرى المحاذية للشريط الحدودي إلى قرى جنوبية وأخرى بقاعية صارت تعج بالنازحين.

– يسجل تقارب مستجد بين “القوات اللبنانية” والنائب أديب عبد المسيح الذي حضر أمس قداس القوات لذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

– قال خبير عسكري إن ضرب مرفأ الحديدة في اليمن يعطي درسًا إيران لمراجعة حساباتها لأنها فقدت أهم ذراع لها، وفقدت ذراع الحوثيين في البحر الأحمر الذي يعرقل حركة الملاحة العالمية.

المصدر: صحف