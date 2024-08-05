بالفيديو | المقاومة تتصدى للتوغلات الاسرائيلية والعدو يقر بإصابة 7 من جنوده

خاضت المقاومة الفلسطينية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق قطاع غزة، حيث دارت اشتباكات في مناطق خانيونس وتل الهوا ورفح.

وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع. وأشار الاعلام العسكري للقسام إلى أنه تم ايقاع المجموعة بين قتيل وجريح.

وأكدت القسام أنها اشتبكت مع قوة راجلة صهيونية قوامها 9 جنود من نقطة الصفر، وايقاعهم بين قتيل وجريح شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع. كما استهدفت القسام في المنطقة نفسها جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105”.

وفي مدينة غزة، تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في قوة صهيونية راجلة بجانب ناقلة جند وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب المدينة.

وفي منطقة رفح جنوب القطاع، تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية بمنطقة “زلاطة” وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وعرض الاعلام العسكري للقسام مشاهد من دك تجمعات قوات العدو المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون.

واعترفت وسائلُ إعلامٍ صهيونيةٌ بإصابةَ 7 جنودٍ على الأقل بانفجار عبوة، وُصفت جراحُ 4 منهم بالخطرة. كما أعلنت وسائلُ إعلامٍ عبرية عن إصابةِ مستوطنين صهيونيين على الأقل جراء الرشقةِ الصاروخية الأخيرة التي اطلقتها المقاومةُ من خانيونس جنوب قطاع قطاع غزة نحو مستوطنات “إشكول” و”ريعيم”.

وبدورها، قصفت السرايا تموضعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم ومحيط معبر رفح بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وعرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من اسقاط طائرة صهيونية من نوع “درون” والسيطرة عليها في سماء مدينة خانيونس، خلال تنفيذها مهام استخبارية.

المصدر: الاعلام العسكري