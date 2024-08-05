اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في “زرعيت” في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 13:56

اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في “زرعيت” في الجليل الغربي

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
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