اعتبارًا من يوم الأربعاء هكذا سيصبح الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع رياح ناشطة احيانا وبدون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الأربعاء حيث تبدأ بالارتفاع فوق معدلاتها في الداخل خصوصا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بدون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع رياح ناشطة احيانا وبدون تعديل يذكر في رجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاع اضافي في الداخل وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام