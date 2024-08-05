إطلاق قطار طهران-كربلاء المركب لزيارة الاربعين

أعلن الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الإيرانية إطلاق قطار طهران-كربلاء المركب، وقال، من المقرر أن يضم هذا القطار 600 ألف مقعد ذهابًا وإيابًا في الأربعين.

وقال ميعاد صالحي، في تصريح له: في اربعين هذا العام، من المقرر تسيير خدمة قطار على مدار 24 ساعة من محطة خرمشهر إلى نقطة الصفر الحدودية في شلمجة، وسيتم استخدام قطارين بسعة 400 شخص على هذا الطريق.

وأضاف، من المقرر توفير 600 ألف مقعد ذهابًا وإيابًا لزيارة اربعين هذا العام، بما في ذلك القطارات الخاصة.

وتابع، إن قطار طهران-كربلاء المركب ينطلق من طهران إلى معبر شلمجة الحدودي وهناك مسافة 32 كيلومترا من شلمجة إلى البصرة، حيث يسافر الزوار بالباص ومن البصرة يذهبون إلى محطة كربلاء بالقطار.

المصدر: قناة العالم