وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية وأمنية: 300 قتيل خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلاديش – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 09:20

وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية وأمنية: 300 قتيل خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلاديش

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
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