طلاق نار من قبل الطائرات المروحية الإسرائيلية شرق دير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 07:44

طلاق نار من قبل الطائرات المروحية الإسرائيلية شرق دير البلح

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
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