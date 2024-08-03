الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع ضباب ورطوبة عالية وانخفاض بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل طفيف بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل لتقارب معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة:طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

تحذير من ارتفاع موج البحر شمالا اليوم السبت اذ يصل لحدود المتر والنصف أحيانا كما نحذر من اندلاع الحرائق في الاماكن الحرجية .

-الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل طفيف بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل لتقارب معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال .

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 35 درجة، فوق الجبال من 22 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 55 و80 %.

– حال البحر: هائج أحيانا على أن يتحول بدءا من الغد الى متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام