زوارق العدو الاسرائيلي الحربية تطلق النار باتجاه ساحل بحر شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 03:30

زوارق العدو الاسرائيلي الحربية تطلق النار باتجاه ساحل بحر شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 3 August، 2024
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