المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية واسعة من قطاع غزة سقط بعضها في كريات ملاخي قرب أسدود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 16:48

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية واسعة من قطاع غزة سقط بعضها في كريات ملاخي قرب أسدود

منذ 24 mins 2 August، 2024
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