الشيخ قاسم: نحن أصحاب حق ويجب علينا أن نواجه محور الشر وسننتصر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 16:48

الشيخ قاسم: نحن أصحاب حق ويجب علينا أن نواجه محور الشر وسننتصر

منذ 33 mins 2 August، 2024
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