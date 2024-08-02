هيئة البث الإسرائيلية تكشف: أعضاء في “الكنيست” حذروا في رسالة إلى نتنياهو من التوغل البري في لبنان وفقاً للخطة الحالية للجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 12:14

هيئة البث الإسرائيلية تكشف: أعضاء في “الكنيست” حذروا في رسالة إلى نتنياهو من التوغل البري في لبنان وفقاً للخطة الحالية للجيش

منذ 60 mins 2 August، 2024
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