اعلام العدو: تحسباً من الرد المحتمل على الاغتيالات والذي سيأتي حظر “الجيش” خروج المقاتلين من القواعد العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 06:08

اعلام العدو: تحسباً من الرد المحتمل على الاغتيالات والذي سيأتي حظر “الجيش” خروج المقاتلين من القواعد العسكرية

منذ 1 ساعة 2 August، 2024
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