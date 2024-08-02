شرطة الاحتلال تتصدّى لمتظاهرين من “الحريديم” اثناء احتجاجهم رفضاً للخدمة العسكرية

تصدّت شرطة الاحتلال الاسرائيلي يوم امس الخميس، لجماعات يهودية متشددة “الحريديم”، أثناء تظاهرهم رفضاً للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

وحاول المتظاهرون، إغلاق طريق في “بني براك”، شرق “تل ابيب” في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث عملت الشرطة على تفريقهم، واعتقال عدد منهم، وسط صدامات معهم.

وقضت “المحكمة العليا” في الكيان الإسرائيلي بالإجماع يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، بوجوب تجنيد الرجال اليهود المتشددين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد النقص الكبير الحاصل في الجيش على خلفية الخسائر التي يتكبدها في الحرب على قطاع غزّة، للشهر العاشر على التوالي.

المصدر: وكالة يوينوز